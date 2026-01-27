Rónald González asume oficialmente como director deportivo de la Fedefútbol

La Federación Costarricense de Fútbol presentó este martes oficialmente a Rónald González como nuevo director deportivo, cuyo principal objetivo será la elección de un nuevo técnico para la Selección Mayor masculina.

González asegura que asume su nuevo puesto con mucha responsabilidad para comandar el proceso rumbo al Mundial 2030, así como estar de lleno en las otras selecciones.

“Le pido mucho a Dios sabiduría y sapiencia para asumir este puesto. Hoy lo asumo con mucha responsabilidad y optimismo que me están recomendando”, destacó González.

El nuevo director deportivo de la Fedefútbol ha estado en casi todos los puestos dentro de la institución: jugador, asistente, técnico de divisiones menores y técnico de la Selección Mayor.

Esto, cree, es una enorme ventaja para asumir el nuevo reto.

Su primera misión será encaminar el proceso de elección del próximo técnico de la Selección Nacional masculina, de lo cual asegura que ya está trabajando.

“Efectivamente, entendemos que hay una urgencia por comenzar con esa búsqueda de un nuevo director técnico de la Selección Mayor y ya estamos trabajando en una matriz que estamos confeccionando para presentar los mejores currículums al Comité Ejecutivo”, explicó.

La urgencia del nuevo cuerpo técnico pasa porque en marzo se disputará la primera fecha FIFA del año.