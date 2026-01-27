Rónald González asegura que no se le antoja volver a dirigir a La Sele

La pregunta surgió durante su presentación como nuevo director deportivo de la Federación Costarricense de Fútbol.

A Rónald González se le consultó si volvería a ser técnico interino de la Selección Nacional, función que ha asumido en tres oportunidades o bien de forma permanente como su última etapa.

Pero esta vez, el nuevo director de selecciones nacionales afirma que no se le antoja sentarse en el banquillo, al menos así lo dejó entrever de momento.

“Eso ya me lo han preguntado, pero definitivamente no. Tuve la reunión con la comisión que me entrevistó para el puesto y le externé a Leonardo Vargas y a Sergio Hidalgo, que esta oportunidad de ser director deportivo es aparte de ser entrenador. Me comprometí que en este proceso no iba a ser entrenador, siempre y cuando contara con la confianza del Comité Ejecutivo, no voy a aceptar una oferta como técnico, hasta que termine mi compromiso en el 2030, si Dios lo permite”, aclaró durante su presentación.

Parte de ese compromiso que adquirió con la Fedefútbol, es impulsar nuevamente las selecciones regionales como principal proyecto para la liga menor.

“Es un proyecto que ya existió. Es un proyecto que también es ambicioso, eventualmente significa un gasto económico, por lo que tenemos que buscar los recursos. Pero también hay facilidades para buscar fogueos con los mejores equipos de la región, esto es de querer. También debemos buscar a las personas idóneas para que nos ayuden”, enfatizó.

Finalmente, González mencionó que no comenzará de cero su labor, pues analizará en profundidad lo hecho por Claudio Vivas e Ignacio Hierro, los anteriores directores de selecciones.

“Voy a analizar los informes que dejaron, reforzar lo bueno y desechar lo malo que se hizo”, concluyó.



