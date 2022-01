Rolando Fonseca sobre visita al Azteca: "No sé si alcanzará solo con el sentimiento"

Para sacar puntos en el Estadio Azteca, la Selección Nacional debe mostrar la gallardía del triunfo ante Panamá, pero más fútbol ofensivo, según el exseleccionado nacional Rolando Fonseca.

Fonseca sabe lo que es silenciar el Coloso de Santa Úrsula con la Tricolor rumbo a Corea-Japón 2022.

El exdelantero afirma que la Tricolor tiene problemas de conexiones futbolísticas de media cancha para arriba y eso en suelo mexicano se puede pagar caro, pues no se tienen ideas para atacar.



"No sé si alcanzará solo con el sentimiento, esto es de funcionamientos. En las últimas nueve jornadas, el volumen de juego ofensivo ha sido por chispazos, hemos tenido la perfecta excusa de que no se ha tenido tiempo para trabajar, pero ayer vemos a un técnico de la Selección de Panamá que no conoce el medio, que llega en julio del 2020, en media pandemia y ayer yo veo un equipo muy solvente", comentó Fonseca.​