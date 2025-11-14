Rolando Fonseca: "A Miguel Herrera no se le perjudica en nada, ya cobró, el problema queda aquí"

El exmundialista Rolando Fonseca fue directo y analizó a quiénes considera los culpables de que la Selección Nacional cayera ante Haití en Curazao.

"El fútbol es una pasión, pero hasta ahí queda, terminan siendo cómplices de una mala gestión de 10 años, lo hemos dicho aquí, varia gente me mandó a callar, pero lo hemos dicho, el verde no miente", dijo Fonseca en el análisis de la jornada en Telenoticias.

Sobre el gol que recibió la Tricolor, Fonseca indicó que "Waston sale a destiempo, dónde está el cierre del central, acaso no trabajamos 10 días juntos, es que trabajaron juntos, no me vengan a meter atolillo con el dedo, llegaste hacer una gestión de 10 días de trabajo".

Sobre los jugadores en específico, Fonseca afirmó que "A lcocer no estuvo, Kenneth, Aaron y Celso tampoco, Joel la única bola que tocó fue un saque de banda que no hizo. Miguel herrera es el culpable porque él los pone y la lectura de juego del jugador, el carácter, la personalidad...".