La Sele
Rolando Fonseca: "A Miguel Herrera no se le perjudica en nada, ya cobró, el problema queda aquí"
El exmundialista analizó el pésimo momento de la Selección Nacional.
El exmundialista Rolando Fonseca fue directo y analizó a quiénes considera los culpables de que la Selección Nacional cayera ante Haití en Curazao.
"El fútbol es una pasión, pero hasta ahí queda, terminan siendo cómplices de una mala gestión de 10 años, lo hemos dicho aquí, varia gente me mandó a callar, pero lo hemos dicho, el verde no miente", dijo Fonseca en el análisis de la jornada en Telenoticias.
Sobre el gol que recibió la Tricolor, Fonseca indicó que "Waston sale a destiempo, dónde está el cierre del central, acaso no trabajamos 10 días juntos, es que trabajaron juntos, no me vengan a meter atolillo con el dedo, llegaste hacer una gestión de 10 días de trabajo".
Sobre los jugadores en específico, Fonseca afirmó que "Alcocer no estuvo, Kenneth, Aaron y Celso tampoco, Joel la única bola que tocó fue un saque de banda que no hizo. Miguel herrera es el culpable porque él los pone y la lectura de juego del jugador, el carácter, la personalidad...".
Además, en criterio de Rolando, "¿Te molestó lo del Piojo? No nos puede molestar, ya se sabía que era eso, despedirlo hoy es pagarle un contrato más y le hacés un favor para que tenga más plata. A Miguel Herrera no se le perjudica en nada, él llega agarra sus cosas y se va y ya cobró, el problema queda en Costa Rica, donde tenemos un fútbol sobrevalorado, jugadores que ganan caro, presupuestos elevados y que muchos contaban con el premio del Mundial para alcahuetear su pésima gestión".
