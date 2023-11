Roger Mora: “Si Keylor no está al 100% mejor que no venga, va a ser un riesgo”

“Yo te puedo decir una cosa, hoy (ayer) Esteban Alvarado no está acá porque está lesionado y nosotros no podemos jugárnosla a traer a un portero lesionado, primero está la persona y para jugar un partido tan importante hay que estar al 100%. Si Keylor no está al 100% mejor que no venga porque va a ser un riesgo para él, para el equipo y para la selección”, comentó Mora, quien de paso fue el preparador de porteros que debutó a Navas en Primera División. Mora agregó: “Vamos a perder un espacio para darle la oportunidad a un muchacho que puede mostrarse. Sabemos que Keylor a nivel latinoamericano es uno de los mejores porteros del mundo, pero si está lesionado hay que respetarle eso, si está al 100% nos va a ayudar, no tenemos duda”.

Incluso, Mora analizó la actuación de Navas en el Mundial de Qatar 2022.



“Cuando se dio el Mundial, me acuerdo de que (Keylor) venía de una lesión y muchos partidos de no jugar, y no estoy diciendo que eso fue lo que llevó todo al traste, pero no se vio del todo bien y todos lo sabemos. Por más madurez o experiencia que haya, si tiene tanto tiempo de no jugar eso le va a perjudicar, el no estar en buen nivel eso le va a perjudicar, por más que se llame Keylor si está lesionado”, afirmó.



En criterio de Mora, en Costa Rica hay guardametas que bien podrían suplir la baja de Navas en La Sele para los compromisos ante Panamá, que darán un boleto al Final Four de la Liga de Naciones y también a la Copa América 2024.



“Yo no voy a dar número ni orden, pero hay buenos porteros, Kevin Chamorro, Aarón Cruz, Kevin Briceño, todos andan en buen nivel, independientemente si se equivocó o no… tenemos a Patrick Sequeira que no sabemos en qué condiciones está. Alexandre Lezcano tiene una gran proyección, en este departamento no deberíamos tener ningún problema, concluyó Mora.



La Tricolor jugará este jueves ante Panamá a las 9 p. m. en el Estadio Ricardo Saprissa.