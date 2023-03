Rodrigo Kenton: "Manfred Ugalde no es un Haaland"

Yo no lo veo así, para mí, no hay ningún jugador imprescindible, y como me decía un gran entrenador que tuve, esto es para el que quiere, el que no quiere, no. Manfred lo escribió textualmente, el asunto es triste máximo para el muchacho, que ya de por sí ha perdido, es un tema que tendría ver cómo arreglar. Si fuera un jugador que va a meterle cinco goles por partido como Erling Haaland... La verdad es que yo no siento que sea Haaland.

Aun disculpándose no significa que le llena las expectativas del señor Suárez, la gente sigue insistiendo como si fuera algo caprichoso, pero creo que Suárez está viendo algo más allá, que es el perfil internacional, claro, yo no digo que es un jugador interesante, pero vuelvo a decir, en el país yo no siento que es un Haaland, no es un Lukaku, no es un Wanchope, no es un Parks, yo creo que en eso coincido en el señor Suárez, me parece que se hace mucha bola con respecto a esto.