Rodrigo Kenton: "Aquí hay mucha gente que le da una 'masterclass' a más de un técnico extranjero"

Por Daniel Jiménez | 26 de septiembre de 2023, 8:04 AM

Hay cuatro técnicos extranjeros en la lucha por el nuevo seleccionador nacional. Se trata de los argentinos Guillermo Barros Schelotto y Antonio Ricardo Mohamed, el mexicano Ignacio Ambriz y el brasileño Mano Menezes.

Es decir, los finalistas al puesto del banquillo patrio son foráneos y el exseleccionador nacional Rodrigo Kenton conversó sobre ese tema con Teletica.com.

—¿Qué opina que los finalistas para dirigir a la Selección Nacional sean extranjeros?

Eso se veía venir, uno sabe cómo está el ambiente y el entorno y no me sorprende que sea un técnico extranjero al que pongan, seguimos cometiendo los mismos errores; al final, tarde o temprano, toda la experiencia o riqueza deportiva que se adquiere en ese tipo de eventos deportivos se va y no es como otros países que ese conocimiento se queda en el país.

Como el caso mío, yo estoy desde Italia 90 y vengo compartiendo vivencias, vengo dándole a Costa Rica la experiencia adquirida, eso se pierde, se pierde y mucho, seguimos con borrón y cuenta nueva cada vez que se va un extranjero.

—¿Cómo se explica que algunos de los finalistas no tienen experiencia en selección, pero hay ticos que sí la tienen y no fueron tomados en cuenta?

Hay técnicos haciendo las cosas bien en torneos, en eventos internacionales, sumo a ellos el hecho de conocer el medio, los ticos saben dónde ir a buscar a los jugadores, dónde es que puede sacarse talento, pero yo ya lo veía venir, era de esperar.

—¿Están los técnicos extranjeros a otro nivel en relación con los ticos?

En esto los dirigentes, técnicos extranjeros, técnicos nacionales, todos tienen criterios, yo siento y lo he visto toda la vida, que si uno suma 1+1 no es dos en el fútbol, esos son los errores que se han cometido, queremos ver que Costa Rica pudiese volver a la época en que sea potencia y se asista a mundiales menores.

Hemos estado fallando ampliamente en lo que es clasificación de selecciones menores y vemos que Panamá repite y repite y, obviamente, esos jugadores son los mismos que nos vamos a topar en la Sub-20, Sub-23 y en la Mayor. Los mismos de infantil que eliminaron a Costa Rica y clasificaron, son los mismos jugadores que nos topamos en Selección Mayor.

—Le interpreto que es un tema más de dirigencia porque no hay diferencia entre los ticos y extranjeros...

Es cuestión de gustos, como le digo, yo eso lo veía venir, que el técnico iba a ser extranjero, sabiendo lo que el nuevo presidente Osael Maroto hizo en su equipo con el mexicano Francisco Palencia, pensando que iba a revolucionar el fútbol de su equipo y fue todo lo contrario, iban creciendo, pero me parece que las cosas no van por ahí.

—¿Qué le dice a la gente que puede decir que usted piensa así por ser un técnico costarricense?

Yo pienso así porque he estado viajando en el mundo, me he sentado en congresos, en talleres y he hecho los mismos estudios que han llevado técnicos de Alemania, Inglaterra y Países Bajos, me he sentado en mesas de discusión y consultores técnicos, hablamos el mismo idioma, y en el campo yo soy solamente Rodrigo Kenton, como le pasa a Keylor Navas, que puede ser el mejor portero del mundo, pero sigue siendo costarricense, lo van a superar en ese sentido los porteros alemanes o españoles, lo van a superar porque sencillamente Navas seguirá siendo costarricense, al igual que soy yo y muchos otros técnicos que hay en el país que por ser costarricenses, obviamente, nos ven a menos.

Hay muchas cosas que a veces hay que callar, pero yo las digo con sencillez y tranquilidad porque vivo la situación, vivo esa posición, muchos colegas viven lo mismo y desde ese punto de vista, a uno le duele ver que la situación del fútbol nacional sigue siendo lo mismo y no hay cambio en lo que vienen a enseñar técnicos extranjeros, puesto que aquí hay mucha gente que le da una masterclass a más de un técnico extranjero.

—¿Los ticos son mejores?

Ya se ha dado, no es que yo lo digo, yo lo menciono lo que veo y ya se han dado masterclass de ticos. En buena hora, si a mí me traen una persona que va a aportar, a traer cosas nuevas, definitivamente, hay que darle honor a quien honor merece, pero si usted ve que el asunto más bien se empeora o es más de lo más mismo, uno no puede quedarse callado, siendo una afectación para el fútbol de Costa Rica.