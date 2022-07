Rodolfo Villalobos: "Una cosa es no clasificar y otra es dar por perdida una generación"

Rodolfo Villalobos, presidente de la Fedefútbol, se refirió a la eliminación de la Selección Sub-20 del Premundial y a la no participación en Indonesia 2023 ni a los Juegos Olímpicos París 2024.

"El no clasificar es un golpe duro, pero el trabajo no se pierde. Una cosa es no clasificar a un Mundial y otra es dar por perdida una generación. Por ejemplo, Honduras a asistido a tres mundiales Sub-20 y tiene dos mayores sin ir. Son torneos que se dejan de ir, pero los jugadores no desaparecieron, regresan a sus equipos, juegan en Primera y van a integrar nuestras selecciones nacionales en un futuro", comentó Villalobos este jueves.