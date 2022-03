Rodolfo Villalobos sobre Manfred Ugalde: "La Selección está a medio paso de ir al Mundial, ¿Quién perdió?"

En pleno contexto en el que la Selección Nacional amarró al menos el puesto de repechaje volvió a salir el tema de la renuncia de Manfred Ugalde sobre el tapete.

Rodolfo Villalobos, presidente de la Federación Costarricense de Fútbol (Fedefútbol), mantiene su postura en que dimitir de la Tricolro fue una mala decisión por parte del joven delantero.

"Me parece que él (Ugalde)se equivocó, clara y contundentemente, se equivocó o lo inducieron al error, está muy mal asesorado", respondió Villalobos en el programa Contragolpe de Tdmás , que es conducido por Gabriela Jiménez, Mauricio Montero y Hernán Medford.

Villalobos explicó que conversó por privado con Manfred y le intentó hacer ver que en su trayectoria iba a necesitar de la Nacional.

​"El día que hablé con él, y fui criticado muy fuerte porque lo hice público, le dije: 'Usted necesita de la Selección, pero la Selección no de usted, porque al final juegan con 11'", añadió.

El jerarca de la Fedefútbol enfatizó que esta renuncia también le abrió las puertas a otros jugadores como el artillero Anthony Contreras, figura del equipo en el triunfo 1-2 ante El Salvador en el Cuscatlán.

"Nadie tenía en el radar de Contreras, no existía, y hoy ese muchacho se ganó un derecho de estar ahí. La Selección está a medio paso de ir al campeonato mundial, ¿Quién perdió? Es una lástima porque es un gran jugador, buen muchacho, joven... Por ejemplo, si clasificamos, Joel Campbell con 29 años tendría 3 mundiales al hilo, él tenía esa oportunidad y a mí lo que más me duele es no venir a defender esto (el escudo) porque aquí tenemos dos que se mataron por esta camiseta (Montero y Medford)", concluyó.