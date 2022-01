Rodolfo Villalobos: "Nunca he ejercido presión para que saquen o metan a un jugador"

A pocos días de que Costa Rica vuelva a la escena de la eliminatoria, el presidente de la Federación Costarricense de Fútbol, Rodolfo Villalobos, conversó en Teletica Deportes Radio sobre lo que le espera a la Selección Nacional ante Panamá, México y Jamaica.

Villalobos entiende lo importante del primer juego contra Panamá, pero afirma que los tres partidos tienen el mismo nivel de repercusión en la tabla de posiciones, en la cual Costa Rica es quinto.

“Son seis partidos donde nos jugamos la vida, dependemos de nosotros mismos, pero tenemos que ir a ganar de visita, consolidar la casa, hay una conciencia muy clara”, sentenció.

El jerarca evitó hablar sobre casos específicos de jugadores en convocatorias para los microciclos de trabajo. Pero sí aseguró que él como jerarca de la Fedefútbol nunca se ha metido con las decisiones del técnico.

“Todos tenemos un rol y el de él es responder por qué no está (Christian) Bolaños. Desde que soy presidente de la Federación nunca he ejercido una presión ni para que saquen, ni para que metan a un jugador. Eso no me corresponde como presidente y el día que lo haga, le quito la responsabilidad al técnico y la asumo yo”, manifestó Villalobos.