Rodolfo Villalobos: "No pongo en manos de un resultado mi futuro”

Después del anuncio de convocados que dio Luis Fernando Suárez este viernes, Rodolfo Villalobos atendió a los medios de comunicación e insistió en que, más allá de lo que pase en los juegos eliminatorios, ni su credibilidad, ni su puesto, están en juego.

“Mi credibilidad no está en duda, yo estoy aquí porque me ha costado mucho trabajar para estar en este puesto. Lo he hecho con mucha pasión y orgullo. Estamos enfocados, yo también tengo la cabeza en Canadá, no puedo estar pensando en elecciones”, sentenció.

“Yo estoy muy claro en cuáles son mis objetivos, clasificar a Catar es uno de ellos, es por un tema emocional que necesitamos estar ahí. No pongo en manos de un resultado mi futuro”, añadió.

Villalobos aprovechó para enviar un mensaje de compromiso a los 27 jugadores que convocó el técnico colombiano y que, a partir de este lunes, continuarán con los trabajos de preparación, ya con los legionarios incluidos.

“El primer requisito para estar en la Selección es querer al país, sentir orgullo, adrenalina, que la siento yo sin ser jugador. Eso es un requisito indispensable para estar en este grupo. Todo este trabajo y este tiempo le han permitido al técnico ganar muchísimo”, expresó.

​Para el jerarca, uno de los mayores aportes del timonel Suárez es el descubrimiento de nuevas figuras que forman parte de un recambio generacional en la Tricolor. Eso sí, siempre y cuando vaya acompañado de jugadores experimentados como Celso Borges, Bryan Ruiz, Keylor Navas, Kendall Waston y Francisco Calvo.

“Es una buena oportunidad para ellos, para crecer y si no juegan, solo el hecho de compartir y de estar presente en la concentración, ellos van a ir capitalizándolo y en pocos años vamos a hablar de ellos como jugadores de experiencia”, indico.

“La experiencia de los jugadores usted no la puede desechar. Eso es un capital que tiene el fútbol de Costa Rica. La renovación se va a ir dando naturalmente”, concluyó el jerarca.