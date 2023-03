Rodolfo Villalobos está a tres días de asumir formalmente alto puesto en FIFA

13 de marzo de 2023, 11:24 AM

El pasado 23 de febrero, Teletica.com le consultó a Villalobos, por medio del departamento de prensa de la Federación, cómo tomaba su ascenso dirigencial.



“La verdad nunca lo imaginé. El fútbol me ha permitido a lo largo de los años ir creciendo a nivel dirigencial trabajando. He cometido errores y aciertos, pero lo más importante es que siempre he hecho las cosas pensando que es lo mejor para el país, para el fútbol”, comentó Villalobos, en un correo electrónico por medio del departamento de prensa de la Federación.