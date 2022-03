Roberth Garbanzo revela detalles de la Comisión que apoya al técnico de La Sele

El Gerente Deportivo de Guadalupe e integrante de laComisión Técnica de la Fedefútbol, Roberth Garbanzo, estuvo de invitado en Teletica Radio y comentó que se han hecho modificaciones para buscar clasificar a Catar 2022.



Detener el torneo por tres semanas presentaba quejas y dificultades, más aún cuando los clubes ya están recibiendo dinero por concepto de taquillas, sin embargo el tema Selección está primero que todo.



“Los doce equipos están anuentes a ayudar a la Selección, se hizo un esfuerzo importante para parar el campeonato de cara al último sprint para clasificar al mundial”, expresó Garbanzo.



Uno de los principales temas, era el clásico nacional, generalmente se juega los fines de semana para comodidad de los aficionados y por conceptos de taquillas, pero por los cambios se jugará un miércoles.

​“Saprissa que es el local, lo comprendió y aceptó, por lo importante que es la Selección. Todos perdemos ahorita, pero esperemos ganar con una clasificación al Mundial”, añadió.

Robert, como Gerente del equipo josefino, comprendió en totalidad cuando se le planteó la idea del parón, pues es claro que podrían verse afectados.

​También reconoció que se han cometido errores, pero que prefiere mejorarlos y trabajarlos ya clasificados a la cita mundialista y no quedando por fuera del máximo evento deportivo de selecciones en el mundo del fútbol.

“Pensando en el torneo y la Selección ni lo pensé. Prefiero corregir estando en un mundial que no estando, porque debemos corregir cosas que han pasado”, comentó Robert Grabanzo.

El guadalupano, también defendió el trabajo que tanto se criticó semanas atrás, habló de la importancia de los microciclos y el espacio otorgado a la tricolor.



“Nos estamos ganando 15 días más que otros equipos y hay que aprovecharlos para esta fecha FIFA”, aportó Garbanzo.



Para finalizar, el Gerente se refirió al técnico Luis Fernando Suarez y la conformación de la Comisión Técnica para echarle una mano y poder mejorar al rendimiento de La Sele.

“Es un caballero, costaría mucho que otro seleccionador con un grado de inmadurez, le pongan una Comisión Técnica y que él diga que sí. Eso habla mucho de él. Desde que llegó Luis Fernando Suárez se ha comido broncas que no son de él



La Comisión fue una idea del Ejecutivo de tratar de ayudar a una persona que no conoce el país. No hemos planificado, en el 90 no hubo planificación. Los fracasos nos están dando ese empuje para después ir a un mundial. Deberíamos hacer una planificación buena para no estar en estas. Si hacemos una buena planificación no deberíamos estar en esto”, concluyó.