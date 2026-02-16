Robert Moreno y sus polémicas: Este es el técnico que lidera la puja por dirigir a La Sele

El técnico español Robert Moreno lidera la puja por ser nuevo técnico de La Sele, según reportes del periodista italiano Matteo Moretto, quien es especializado en el mercado de fichajes internacional, particularmente en LaLiga española y la Serie A.

​Moreno, de 49 años, y ha dirigido a la Selección de España, al Mónaco de Francia, al Granada de España y al Sochi de Rusia.



Estas son las polémicas que ha tenido el entrenador:

Supuesto uso excesivo de ChatGPT para tomar decisiones deportivas como alineaciones y contrataciones.



Críticas por mal rendimiento y su estilo en el FC Sochi, de la Primera División de Rusia.



Tensiones con el técnico Luis Enrique en la Selección de España.

¿Usó ChatGPT en Sochi para hacer alineaciones?

Tremenda polémica se armó con el técnico español Robert Moreno y su salida del Sochi de Rusia.



Moreno dejó el banquillo del club en setiembre, pero hace pocos días surgió la noticia de que supuestamente el entrenador utilizaba chatGPT de manera excesiva.



Así lo dio a conocer Andrei Orlov, exdirector general del club ruso.



El medio de comunicación AS de España, publicó que el dirigente ruso cuestionó que el estratega habría usado la inteligencia artificial para configurar alineaciones y usar técnicas como despertar a la plantilla a las 5 de la madrugada. También para planificar los viajes.



Incluso, presuntamente, Moreno habría acudido a ChatGPT para buscar un delantero en el mercado de fichajes y se contrató al kazajo Artur Shushenachev.



"Para Moreno, C﻿hatGPT se convirtió en una de las principales herramientas de trabajo", comentó Orlov.

Esta situación fue completamente desmentida por el propio entrenador Moreno, quien mencionó: "Es completamente falso".

Diario AS conversó con el estratega y puntualizó que "la fuente de estas informaciones es un exdirectivo del club con quien hubo diferencias profesionales que acabaron con su salida. No existe comunicado oficial del FC Sochi confirmando esta versión”.

Moreno detalló que usaba ChatGPT para traducir del español al ruso: "Nunca he usado ChatGPT ni ninguna IA para preparar partidos, decidir alineaciones o elegir jugadores. Eso es completamente falso. Lo que sí hice en alguna ocasión puntual fue usarlo para traducciones entre ruso y español, que es un idioma que no domino. Pero eso no tiene nada que ver con decisiones deportivas".

Sobre el manejo de datos, Moreno destacó que su carrera en el fútbol empezó precisamente por el análisis y vídeo. "Es mi especialización y lo que marcó la diferencia en mis inicios. Como cualquier cuerpo técnico profesional, usamos herramientas de análisis: GPS, Wyscout, vídeo, plataformas de scouting. La tecnología ayuda a procesar información más rápido, pero las decisiones deportivas las toma siempre el cuerpo técnico".



Pobre rendimiento en Rusia

El Sochi FC descendió bajo el mando de Moreno en la temporada 2023-2024; luego, en la siguiente temporada, logró el ascenso, pero tras malos resultados luego de siete fechas, Moreno dejó el club por “mutuo acuerdo”, según se informó en esa oportunidad.

En la campaña 2025-2026, antes de dejar el club, dirigió siete partidos, tuvo 0 victorias, un empate y 6 derrotas, su equipo marcó 4 goles y 19 en contra.

Es decir, solo sumó 1 punto de 21 posibles.



Problemas con Luis Enrique en España

La relación entre Moreno y Luis Enrique dio un giro inesperado; pasó de ser cercana y como un equipo de trabajo a una ruptura pública.



En marzo de 2019, Luis Enrique dejó momentáneamente el cargo de seleccionador de España por motivos personales, por lo que Moreno asumió como seleccionador interino.

En ese periodo, Robert dirigió la clasificación a la Eurocopa 2020, pero cuando Luis Enrique volvió en noviembre de 2019, optó por no mantener a Moreno en el staff técnico.



En una rueda de prensa oficial de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), el 19 de noviembre de 2019, en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, Luis Enrique declaró que "Robert Moreno fue desleal conmigo, la ambición es una cualidad positiva, pero no cuando afecta a tu amistad. Yo entiendo que quiera ser seleccionador, pero la forma en la que lo hizo no me gustó (...) Nunca quise que estuviera en mi cuerpo técnico tras lo ocurrido".

Por su parte, Moreno desmintió esa versión del estratega de la Absoluta en diversas entrevistas y en medios como Movistar+ y Cadena COPE.

Moreno declaró que "jamás he sido desleal a Luis Enrique. Me siento injustamente tratado, no entiendo que se diga eso después de tantos años trabajando juntos (...) Mi conciencia está muy tranquila".

¿Qué pasará?

En los próximos días, los diferentes técnicos tendrán entrevistas con federativos y ellos decidirán a quién le deben dar el banquillo patrio.​​