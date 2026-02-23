Robert Moreno y Fernando Batista: Un tú a tú por el banquillo de La Sele

Este es el A, B, C del nuevo seleccionador nacional. Se ha dicho mucho en las últimas semanas sobre este tema.

Primero, la Federación Costarricense de Fútbol debía nombrar un director deportivo, que fue Rónald González, y después, aquí comienza la historia.

Hay que destacar que en este tipo de carreras por un puesto todo puede pasar y también, al mismo tiempo, todo puede cambiar en un instante: una entrevista que no guste, una reacción indebida, sale a la luz información desconocida y todo eso puede hacer que varíe el rumbo de una negociación.

Dicho eso, Teletica.com informó desde el 13 de febrero que se manejaba la información de seis finalistas: el español Robert Moreno, el neerlandés Patrick Kluivert, el argentino Fernando Batista, el argentino Jorge Célico, el estadounidense Bob Bradley y el costarricense Alexandre Guimaraes.

Muy rápidamente, Guimaraes comenzó a perder fuerza dentro del seno de los federativos del Comité Ejecutivo de la Fedefútbol. Además, se echó para atrás con Bradley y Célico. Es decir, quedaron tres con opciones: Moreno, Kluivert y Batista. Eso sí, hasta este momento también puede aparecer cualquier otro nombre, pero el proceso de selección marcha por esos tres.

González, Osael Maroto, presidente, y Sergio Hidalgo, vicepresidente, viajaron a Madrid, España, para conversar en entrevista con Kluivert y Moreno. González reveló que iban a sostener encuentros "con los dos técnicos que quedaron finalistas en ese proceso".

Este medio conoce que, de los dos, el que más gustó a los federativos fue Moreno, su exposición se basó en ciencia, tecnología, manejo de software y también su metodología de trabajo.

Sin embargo, aquí nace la primera pregunta: Si la comitiva que viajó a Madrid quedó tan satisfecha, ¿Por qué continuar con el proceso si el propio González dijo antes de viajar a entrevistas a "los dos técnicos que quedaron finalistas en ese proceso"?﻿

Aquí fue cuando entró el tema mediático: las críticas de personeros ligados al fútbol, diferentes periodistas y medios de prensa comenzaron a generar dudas naturales.

Para citar un par, Hernán Medford, estratega morado, dijo: "Yo sigo apoyando al nacional y nadie me va a sacar de eso. Con la presión que metimos, ahí está Ronald (González, recién nombrado director de selecciones nacionales) y es tico".

Medford indicó: "Pero hay un nombre que no entiendo. Todas las entrevistas que he visto solo cosas negativas dicen de él, entonces no entiendo yo. Todas las entrevistas que hablan del señor, no he encontrado ni un periodista que lo conozca que hable algo a favor. Pero ya con ese antecedente yo estoy temblando; a mí me preocupa, no sé si estaré equivocado.



Por su parte, Johnny Woodly, destacó: "Menosprecian un poco el trabajo que hace el técnico nacional (...) Garantizo que si esta selección se la hubieran dado a un técnico nacional hubiéramos ido al Mundial (...) Muchas veces los mismos periodistas le dan más presión al técnico nacional que al técnico que viene afuera (...) Tenemos entrenadores nacionales que están por encima de ellos (Moreno y Kluivert) a nivel de técnico".

Sin embargo, es más que sabido que a hoy no hay ningún técnico costarricense con fuerza entre los finalistas en la carrera por el puesto.

Luego de esas reacciones fue cuando se hizo público que González e Hidalgo sostendrían una entrevista con el argentino Fernando Bastista, quien vive en Argentina, pero que estuvo anuente incluso a que la entrevista se realizara en un lugar neutral; por ese motivo viajaron este lunes a Panamá.

Aquí es donde empieza el cara a cara: Batista es argentino, de 55 años, y en su currículum como entrenador tiene haber dirigido las selecciones Sub-18 y Sub-19 de Armenia; la Sub-20, Selección Olímpica y Sub-23 de Argentina; y Sub-23 y Mayor de Venezuela.

Por su parte, Moreno, de nacionalidad española, de 48 años, dirigió a la Selección de España, Granada de España, Mónaco de Francia y Sochi FC de Rusia.

Teletica.com había entrevistado a Batista el 2 de diciembre cuando estaba como director deportivo el mexicano Ignacio Hierro, quien buscaba perfiles para suplir al también azteca Miguel "El Piojo" Herrera.





Aquí puede escuchar la entrevista: