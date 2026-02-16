¿Robert Moreno o Patrick Kluivert? Uno de los dos dirigirá La Sele, confirma Ronald González

El nuevo seleccionador nacional saldrá entre el español Robert Moreno y el neerlandés Patrick Kluivert. Así lo confirmó la tarde de este lunes Ronald González, director deportivo de la Federación Costarricense de Fútbol.

González conversó con Teletica Deportes en el Aeropuerto Juan Santamaría previo al viaje a Madrid, España. También irá Sergio Hidalgo, vicepresidente, y allá se unirá Osael Maroto, presidente.

En la capital española se sostendrán reuniones presenciales tanto con Moreno como con Kluivert.

"Estamos en la última fase de la elección del técnico, viajamos a entrevistarnos con ellos para poder cumplir con esta fase y tener una idea clara de lo que queremos para nuestra selección y cuál es el técnico idóneo que pueda asumir este cargo", comentó González.

González reveló que en Madrid sostendrán los encuentros "con los dos técnicos que quedaron finalistas en ese proceso".

Al ser consultado puntualmente si las entrevistas con Moreno y Kluivert será para ver quién se ajusta más a lo que buscan, González respondió: “Exactamente, muy bien dicho, a eso vamos, a conocerlos, a hablar con ellos, tener esa percepción y presente en persona, es diferente hacer una entrevista vía Zoom por computadora que estar con ellos directamente, hablar un poco de fútbol”.

“Los dos entrenadores nos han pedido un espacio para hacernos una presentación qué han preparado en su proyecto que debe ser alineado al nuestro, vamos con mucho optimismo y esperando que todo salga bien", añadió.

Incluso, el director deportivo destacó que “en este momento, el Comité se ha decidido por estos dos nombres, sin descartar un tercero en caso de que algo suceda”.

También, González explicó que primero conversó con los agentes de ambos entrenadores y posteriormente ya con ellos de manera directa y que a ambos entrenadores “se les dará el mismo trato”.

Sobre si ambos conocen o no el medio y el fútbol de Costa Rica, González fue muy claro: “Estamos a cuatro años para el Mundial, no es tan importante que conozca o no el medio, va a tener ese tiempo, es diferente a la elección que se hizo meses atrás con eliminatoria más corta, ahora que venga, empiece un nuevo proceso y que él conozca todo lo referente a nuestro fútbol”.