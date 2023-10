Ricardo Gareca y Gustavo Alfaro: cada vez le salen más rivales a La Sele

23 de octubre de 2023, 10:10 AM

Eso sí, no solo La Sele los quiere, sino que hay otras federaciones y clubes que esperan contar con sus servicios, incluso con mejor presupuesto que la Federación.

"No voy a hacer ningún tipo de declaración, siempre es un honor que una Selección me tenga en cuenta", dijo Gareca a este medio.

El estratega recientemente dirigió a la selección de Perú en el Mundial de Rusia 2018 y el repechaje a Qatar 2022.



Por su parte, Claudio Vivas, director de deportivo de la Fedefútbol, aseguró que Gareca "tiene grandes cualidades".



“Ha sido una persona que hizo bien las cosas con Perú clasificándolo a un Mundial tras más de 30 años, creo, tiene mucho prestigio, decir si tiene posibilidades, no lo sé, lo que sí te puedo decir es que es un nombre que seduce”, indicó el lunes anterior.



Otro caso es el de Alfaro. El también argentino de 61 años, afirmó que también es un placer ser tomado en cuenta por Costa Rica.



“Para mí es un placer que Costa Rica haya pensado en mí para el cargo. Estamos analizando la situación, viendo al equipo, situaciones, etc”, comentó Alfaro.



Además, Alfaro está analizando en estos momentos qué hay poco tiempo por delante y hay un reto importante en el camino ante Panamá por la Liga de Naciones y ver si se clasifica a la Copa América 2024.



“Hay muy poco tiempo por delante y son muy importantes las cosas que el país se juega. Veremos si nos llegaríamos a juntar, eso no se lo puedo confirmar porque nadie ha hablado conmigo”, añadió.



Por último, Alfaro destacó que tiene que tomar en cuenta otras opciones laborales que tiene.



“También estoy analizando otras opciones, pero de equipos que nos llegó en estos días. No puedo decirle más”, concluyó.