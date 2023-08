Regreso de Manfred Ugalde a La Sele está muy cerca

"Quedar en las gradas para el partido contra Jamaica me dolió, pero es algo que está dentro de las posibilidades. Esto es fútbol y es algo que puede pasar. Lo que sí me sorprendió fueron las razones que el señor técnico de la Selección dio públicamente", escribió Ugalde.



Y agregó: "El fútbol es un deporte colectivo y siempre había tenido la dicha de sentirme respaldado por mis compañeros y cuerpo técnico. Nunca esperé ser expuesto de esa manera. Fue un duro golpe. Por primera vez escuché a un técnico descalificar de esa forma a un futbolista, lamentablemente me tocó a mí", dice el comunicado de prensa. He meditado mucho esta situación, por eso he tardado en tomar una decisión que, aunque muy dolorosa, siento que es la correcta".