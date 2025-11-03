Randall Row destaca la entrega de sus jugadores tras el empate ante EAU

La Selección Sub-17, dirigida por Randall Row, logró rescatar un empate 1-1 ante Emiratos Árabes Unidos en el debut mundialista en Catar 2025 en un duelo marcado por la expulsión tempranera del jugador Isaac Badilla.

Pese a la desventaja numérica desde el minuto 25, el conjunto nacional mostró carácter y resistencia para revertir un marcador adverso en la segunda mitad, según declaraciones del propio técnico.

“Nos quedamos con 10 hombres y aun así pudimos revertir el ir perdiendo a cero en el segundo tiempo. Pudimos empatar gracias al esfuerzo de los muchachos y a la buena preparación que han tenido”, comentó Row a la Fedefútbol.

El entrenador reconoció que la expulsión fue producto de una mala toma de decisión en una jugada rápida del rival, pero se mostró satisfecho con el rendimiento general del equipo. “Me hubiese gustado haber terminado con 11 para buscar otra posibilidad, en este caso el triunfo. Sin embargo, los jugadores demostraron estar muy bien preparados tácticamente”, agregó.

Row destacó el trabajo táctico desarrollado en los últimos meses, aspecto que considera clave para mantener la estabilidad del grupo ante situaciones adversas.

“Nos da tranquilidad ver cómo las decisiones tomadas después de momentos difíciles están dando resultados”, subrayó.

En cuanto al próximo rival, Senegal, el estratega advirtió que se trata de un equipo fuerte, físico y veloz, que exigirá máxima concentración.

“Es un rival potente, con gente rápida por los costados. Tenemos que estar muy atentos a los pelotazos largos porque no elaboran tanto en el medio”, analizó.

Finalmente, el entrenador expresó su confianza en el grupo y el deseo de seguir avanzando en el torneo. “Nos sentimos con muchas ganas de pasar de ronda y de darle alegrías a Costa Rica. Queremos que el país celebre con nosotros”, concluyó.

La Sub-17 jugará ante Senegal el próximo jueves a las 9:45 a. m. (hora de Costa Rica).