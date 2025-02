Randall Row: "Con la clasificación nos quitamos un peso de encima"

Costa Rica volverá a disputar una Copa del Mundo Sub-17 tras clasificar este domingo luego del triunfo ante Trinidad y Tobago.

Satisfecho por la labor y por el hecho de devolver a la Tricolor a un Mundial de esta categoría ocho años después, el técnico Randall Row, cree que el equipo puede llegar a crecer mucho más, eso sí, también hizo un llamado de atención.

“Primero darle las gracias a Dios por darme esta oportunidad de estar acá y celebrar con estos chicos, algo que nos habíamos propuesto cuando llegamos, que era volver a un Mundial. No ha sido fácil para Costa Rica ni para la Federación, me siento muy contento, me siento muy orgulloso de todo lo que hicimos en estos dos meses para preparar el equipo”, comenzó diciendo el estratega.

​Row explicó que, pese a llegar hace pocos meses al cargo, tuvo una buena química con sus pupilos con los que aseveró hay un cariño mutuo y respeto.

“Los chicos fueron tomando rápido la idea, por dicha, me empezaron a adoptar como un papá y yo como hijo a ellos y la verdad que eso se hace más fácil cuando hay un cariño mutuo y respeto como el que hay y dedicarle este triunfo a todo Costa Rica que se lo merece”, declaró.

Eso sí, el técnico hizo un llamado de atención a que el nivel de la Tricolor debe crecer.

“Yo quiero hacer un llamado de atención porque si ustedes ven todos los grupos estuvieron muy parejos. Los dos primeros lugares se disputaron el boleto al Mundial y en el nuestro no fue la excepción.

“Lo importante es que estos chicos tengan este tipo de partidos en mundiales, que tengan la posibilidad de prepararse a nivel internacional para mundiales. La verdad que nos quitamos un peso de para toda Costa Rica, para la federación, para toda la gente que trabaja en la federación”, finalizó.

Ahora vendrá un proceso de preparación para esta Selección Infantil que disputará el Mundial del 5 al 27 noviembre.