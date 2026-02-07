Randall Azofeifa tras el 26-0: "Siempre salimos a ganar, no importa el rival"

La Selección Sub-17 de Costa Rica firmó una actuación histórica tras golear 26-0 a Islas Vírgenes Británicas, en duelo correspondiente a la eliminatoria rumbo al Mundial de Qatar 2026.

Luego del abultado triunfo, el técnico Randall Azofeifa destacó la seriedad con la que su equipo asumió el compromiso y aseguró que el grupo ya tiene la mirada puesta en el próximo reto.

Azofeifa enfatizó que, más allá del marcador, la prioridad fue mantener el respeto y la intensidad durante todo el encuentro.

“Nos enfocamos con los jugadores de que uno tiene que respetar al rival y tomarse las cosas con seriedad y jugamos al 100%, mejoramos esa efectividad de cara al arco y ahora vamos a pensar en ese tercer partido que nos va a poner en Qatar”, afirmó el estratega a Teletica Radio.

El seleccionador también dejó claro que la mentalidad del equipo está definida desde el inicio de la competencia: ir siempre por la victoria. “Si ganás los tres partidos estás adentro, así que jamás plantear un partido para empatar, siempre salimos a ganar, este es el camino y vamos pensando ya en ese tercer partido ante Puerto Rico”, agregó.





Sobre la notable diferencia en la contundencia ofensiva respecto al compromiso anterior, Azofeifa explicó que el cuerpo técnico trabajó especialmente en la definición. “les tratamos de transmitir algo de calma al frente del marco y viendo el análisis del partido anterior, los centros fueron muy buenos, solo nos faltó ese último gol y hoy se dio de gran forma”, puntualizó.

Con este resultado, la Tricolor Sub-17 queda a las puertas de sellar su clasificación, dependiendo de sí misma en el cierre de la fase. El próximo enfrentamiento ante Puerto Rico será determinante para confirmar el boleto a la cita mundialista en Qatar 2026.



