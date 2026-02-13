Randall Azofeifa: “Ojalá podamos conseguir fogueos de un nivel muy alto”

Con 35 goles a favor, ante Islas Turcas y Caicos, Islas Vírgenes Británicas y Puerto Rico, la Selección Sub-17 Masculina clasificó al Mundial de Catar 2026 sin recibir tantos en contra. Ahora el técnico Randall Azofeifa empieza a trabajar en el proceso para que el combinado llegue a competir de la mejor manera en la cita global.

Para esto, tiene claro que el nivel de los fogueos debe ser de calidad, que obligue a sus pupilos a mejorar y a acostumbrarse al ritmo que se van a encontrar en el Mundial.

Azofeifa conversó con Teletica Radio sobre este y otros temas, que detallamos a continuación.

Plan de fogueos

Estoy pensando entre ocho y diez fogueos.

Obviamente, los que vayamos a tener, que ojalá sean bastantes, sean de un nivel alto. Inclusive ya habíamos contemplado, antes de la eliminatoria, posibilidades de jugar contra segunda división, que ya son jugadores con un poquito más de fuerza, un poquito más de lucha; entonces eso nos ayudó bastante, dadas las circunstancias. Pero ojalá podamos conseguir fogueos de un nivel muy alto.

Procesos de selecciones menores y proyección a la Mayor

Lo dije en dado momento, cuando no estaba dentro de la Federación, que era importante que las selecciones menores clasificaran a mundiales para que no quedaran esos espacios o esos huecos en cuanto a generaciones y siguiéramos teniendo jugadores de proyección hacia, en este caso, la selección mayor.

Perfil del futbolista tico y enfoque de trabajo

Dentro de todo ese conocimiento que tenemos del futbolista tico, también entendemos que el futbolista tico no es un jugador físico, no es un jugador de choque, no es un jugador que tenga que ir a pelear todos los balones; somos otro tipo de jugador. Entonces, entendiendo esas cosas, vamos a poner énfasis en lo que en realidad nos puede hacer crecer y en lo que en realidad podemos explotar al máximo los jugadores.

Relación con los clubes y planificación

Hay que entender algo que es muy importante: los jugadores son de los clubes y de sus diferentes equipos. Nosotros tenemos que establecer convocatorias normales, tenemos que establecer microciclos; que los equipos sepan qué es lo que vamos a hacer, cómo lo vamos a trabajar y también poder tener la mayor cantidad de tiempo posible, entendiendo que ellos también tienen competencia dentro de sus diferentes categorías y dentro de sus diferentes campeonatos.

Enfoque competitivo y respeto al rival

A fin de cuentas, en este caso lo principal es entender que muchas veces el rival somos nosotros mismos. Más allá de eso, el enfoque era respetar al rival como tal y, dentro de ese respetar al rival, si lo haces siempre, vas a jugarle al máximo. En este caso, el máximo fue goles o muchos goles; si se dio de esa forma, bienvenido sea. Es parte de respetar al rival.