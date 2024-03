Ramón "Primitivo" Maradiaga: "Hasta se puede llegar a los penales, será cerrado"

21 de marzo de 2024, 8:53 AM

Maradiaga aseguró a los micrófonos de Teletica Deportes Radio que el duelo será bastante parejo, pues ambas selecciones no llegan en el mejor momento.

“Es un poco cuestionable porque no hay que obviar el crecimiento que ha tenido Panamá. Esta rivalidad se extiende desde el 68 o 69 y de ahí viene ese pique entre ambos países. Son países que futbolísticamente dan mucho.

“Hay muchas bajas, es un equipo muy limitado en varios aspectos, más que lo que ha venido encontrando acá no es lo mismo de la participación del 2002. Considero que están en horas bajas, hay jugadores por diferentes motivos que no estarán varios jugadores en esta convocatoria. Futbolísticamente ambos países están a deber. Si podemos hacer una comparación creo que están bastante parejos.

Estamos en iguales condiciones, nosotros no tenemos a Lozano, Palma, Ellis, que en la parte ofensiva generaban dificultades. Vi la renuncia de Borges, Bryan Ruiz desapareció como jugador y hay otros jugadores que le dan cierto alivio a la Selección. Como el caso del central que no ha sido convocado, Waston. Lo que Rueda ha hecho es poner orden tanto fuera como dentro de la cancha. Se ha perdido esa hambre por jugar con la selección, ahora el jugador siente una presión desde que es convocado.

“Ha cambiado, esto no lo vamos a negar, todos los países de Centroamérica hemos perdido la identidad que nos caracterizaba.

“Se ha ido perdiendo esa esencia, de un fútbol bien hilvanado, son aspectos que hay que saber valorar. Como acá, que hay partidos que son tediosos. El que da la intensidad de juego es el balón, no correr, sino hacerla circular.

“Es mínima la ventaja porque Rueda se fue a Colombia, recién se incorpora, no sé cuál ha sido el proceso.

CR va hacia lo que he visto tiene jugadores con características interesantes, pero no tienen ese recurso para poder superar la parte física a los hondureños. Es un partido de un solo juego, no hay mañana, las quejas vendrán para otro momento, lo que interesa es ver qué tiene el rival.