¿Quiere reelegirse Osael Maroto como presidente de la Federación? Esto dijo

Osael Maroto, presidente de la Federación Costarricense de Fútbol, respondió a la pregunta si desea reelegirse en el puesto en las próximas elecciones que serán en año y medio.

Además, Maroto se refirió a la elección de Stewart Gómez como director 1 del Comité Ejecutivo. Gómez triunfó 18-12 en la elección ante Roberto Artavia, jerarca de Saprissa.

Esto fue todo lo que dijo Osael Maroto tras la elección:

Stewart Gómez: Tiene muchos años en el fútbol, estoy feliz de tenerlo en el Comité Ejecutivo. Estoy seguro que va a aportar mucho.

Salida de Saprissa del Comité Ejecutivo: Sin duda el tema de tener la mayor cantidad de representación de Unafut en el Comité Ejecutivo es tema, en este momento son cuatro miembros de equipos de Unafut que aportan muchísimo, que tienen muchísima experiencia, también tiene muchísima experiencia. Saprissa es una institución muy importante, pero que no esté sentado en el Comité Ejecutivo no quiere decir que no podamos conversar de fútbol. No es un alejamiento, todo lo contrario.

¿Por qué no apoyar al club más ganador?: Saprissa es el equipo más campeón en Costa Rica, Saprissa es un club muy importante en la región, darle el apoyo me correspondía a mí, yo no soy asambleísta, en ese campo no voy a entrar. Yo llamé a don Roberto (Artavia), le deseé suerte y, como les dije ahora, si no quedó nos gustaría que sea parte de la Federación desde otro lugar y más adelante, estamos a un año de que hayan elecciones nuevamente, pero no estaba en mí darle el apoyo a nadie.

¿Quiso comprar a Cartaginés y Saprissa?: Es una gran pregunta para aclarar esto un poco, somos empresarios, nos gusta hacer negocios, se nos presentan negocios, se nos presentó el negocio de Saprissa y Cartago y no se dieron. Una cosa es que Osael haya salido a buscar y otra que se ofreciera la oportunidad. No es al revés, nos llegaron propuestas de esos negocios pero son cosas que no se dieron.

Denuncia de Linafa ante Comité de Ética de FIFA: Esta situación es muy penosa, estas cosas no deberían pasar, con don Milton Castro tengo una gran relación, me he reunido en múltiples ocasiones, me he reunido con muchos representantes de ligas. Con todos tengo una relación bastante abierta, sin referirme mucho al tema, ya don Milton aclaró. Yo le dije cómo veía lo que sucedió hoy y él tomó una posición personal. No es Osael diciendo diga esto o haga esto, todas estas cosas se van a ir dando poco a poco. Tomaremos medidas legales que haga falta porque salir públicamente a decir cosas.

¿Quiere relegirse como presidente de la Federación?: Esa pregunta también me la hicieron luego de la eliminación al Mundial, que nos sigue pegando todos los días, es algo marcado. La respuesta que di antes, es la misma de ahora. Será una decisión de la asamblea, y la asamblea va a decir quién será, nos estamos adelantando en el tiempo para tomar decisiones, pero coincido en que esto va a ser muy caliente, como esta elección, donde sin duda los medios juegan un rol importante de comunicar cómo se mueve todo.

¿Seguirá el uniforme siendo Adidas?: Tenemos una gran relación con Adidas, nos hace una oferta, quiere continuar, el uniforme 2027 ya está diseñada, pero el contrato se acaba en 2026. La proyección que les habían planteado en un inicio no se estaba cumpliendo, luego trabajamos para hacer una serie de cosas, cuando se hace la oferta en 2022 se hace basada en proyecciones, la del 2026 se hace basada en el histórico, por eso Adidas decide hacer un ajuste a la hora de mandarnos la oferta. Cuando alguien le habla a la audiencia, al público, que son que hace que esto funcione. Adidas quiere que sigamos y será una decisión del Comité Ejecutivo.