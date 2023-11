¿Quiénes son los culpables de un año nefasto para La Sele?

21 de noviembre de 2023, 10:45 AM

“Para mí se viene arrastrando los males desde atrás, el haberle dado tanto tiempo al entrenador y al comité ejecutivo, no sé le puede echar culpa al que viene entrando, tal vez se precipitó”, mencionó el exjugador y técnico, Mauricio Montero.

Esto dice la prensa de la región luego de la eliminación de la Sele del Final Four.

Para el exgoleador de La Sele y también técnico nacional, Paulo Wanchope , el problema no es solo de técnico o jugadores, ya que es un asunto de directiva que se viene arrastrando, pues también se duró mucho en la escogencia de un técnico.

“No se tiene claro qué es lo que hay que hacer, hay mucha incertidumbre, no se sabe qué somos, hacia donde vamos, hemos tenido diferentes entrenadores, no sabemos nosotros como futbol costarricense, qué queremos y eso es grave”, indicó.

“Es muy complejo, es de toda la dirigencia, muchos de esos dirigentes que están en esos clubes son parte de la Federación, es un círculo vicioso y no es solo de un técnico que cree que va a cambiar todo”, añadió.

El técnico Paulo César Wanchope analizó de una manera integral todo el contexto que engloba al fútbol de Costa Rica y desgranó por qué el 2023 no le ha sonreído a La Sele.

“Que esos hombres tomen decisiones y que tengan responsabilidad. El problema es que la responsabilidad se la damos a personas que tienen su vida resuelta como Osael Maroto, Jafet Soto o Juan Carlos Rojas. Aquí hay que asumir responsabilidades comenzar a tener códigos de disciplinas, quienes se merecen estar en la selección y quiénes no, que aprenda a respetar y meter ciencia, no se necesita un técnico, porque ahora tenemos un técnico de fórmula 1, pero con un Go Kart al frente”, aseveró Fonseca a Teletica Radio.