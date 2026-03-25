¿Quién será el capitán en inicio de ciclo de La Sele?

La era de Fernando Batista al frente de la Selección Nacional comienza con la elección de un nuevo capitán.

El portero Keylor Navas y el defensor Francisco Calvo no fueron convocados por Batista para los juegos ante Jordania e Irán, el 27 y 31 de marzo, respectivamente.

Esto abre el debate sobre quién debe portar la banda en este inicio de ciclo del argentino al frente de la Tricolor.

De los convocados hay dos jugadores que tienen experiencia en Tricolor y que podrían ser capitanes.

El primero es el defensa Juan Pablo Vargas, de 30 años, y ficha del Puebla de México. El segundo es Orlando Galo, de 25 años, del Riga FC de Letonia.

Vargas tiene a cuestas el Mundial de Qatar 2022, mientras que Galo es una voz de mando y un ejemplo de superación luego de lesiones complejas que ha superado.

Será cuestión de tiempo para ver por cuál jugador se inclinó Batista para ser su líder dentro del campo.