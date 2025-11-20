¿Quién le habla al oído a Osael Maroto? Leonardo Vargas dice que es Jafet Soto

El presidente de Cartaginés, Leonardo Vargas, siempre se ha caracterizado por su franqueza. Durante mucho tiempo fue una de las voces más críticas sobre el trabajo de Miguel Herrera al frente de La Sele.

En entrevista con Teletica Deportes Radio, Vargas habló de la situación actual y dio su visión sobre cómo se trabaja dentro de la Federación Costarricense de Fútbol.

Según él, Osael Maroto, presidente de la Fedefútbol, cuenta con un consejero muy influyente.

“Hay una persona que le habla al oído a Osael y tiene mucho peso. Para mí, es Jafet Soto. Es la persona que influencia a Osael Maroto. Las decisiones pasan mucho por la opinión de Jafet”, afirmó Vargas.

También reconoció que Soto ha sido exitoso con su equipo, pero considera que se equivocó al apoyar a Miguel Herrera.

Vargas agregó que dentro del Comité Ejecutivo se habla poco de fútbol y que algunos miembros tienen mucho más peso que otros.

“Osael Maroto, Jafet Soto, Sergio Hidalgo y el Secretario General, Gustavo Araya, son, a mi parecer, quienes tienen más peso”, concluyó.