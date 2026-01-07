¿Quién es el argentino Gabriel Wainer, uno de los candidatos a director deportivo de la Federación?

En el Comité Ejecutivo de la Federación Costarricense de Fútbol se analizaron los currículums de posibles perfiles que podrían encajar en el puesto de director deportivo de la Fedefútbol.

Teletica.com confirmó algunos nombres y los dio a conocer este martes. Entre los que llamó la atención de algunos federativos fue el argentino Gabriel Wainer, pues su hoja de vida llegó a la Federación.

Wainer, el español Ángel Catalina y el costarricense Ronald González son las opciones que más gustaron en el seno de los dirigentes.

González tiene un perfil más que conocido, exjugador, exseleccionado, exmundialista, exdirector técnico mundialista Sub-20 y estratega de la Selección Nacional.

Catalina fue el artífice del tetracampeonato de Saprissa y actualmente está en el Deportes Tolima de la Primera División de Colombia.

El español reconstruyó al Monstruo desde liga menor hasta el primer equipo y lo llevó al éxito.

Ángel había estado muy cerca de llegar a la Federación, pero los dirigentes contrataron al mexicano Ignacio Hierro.

El tercer perfil es el del argentino Gabriel Wainer, quien para algunos fue desconocido pero una sorpresa.

Dejó de trabajar en el Cerro Porteño de Paraguay el 7 de diciembre anterior por la proximidad de elecciones del club. "Con el fin de no obstaculizar decisiones de las próximas autoridades, habiendo cumplido los objetivos propuestos, hemos resuelto con la dirigencia interrumpir el vínculo laboral al día 07/12/25", escribió en sus redes sociales.

Pero... ¿Quién es Wainer? Wainer tiene 58 años, ha estado en los últimos seis mundiales trabajando con distintas federaciones, entre ellas la de Ecuador, siendo él director deportivo y Gustavo Alfaro como estratega de los ecuatorianos.

Trabajó con Marcelo Bielsa, Néstor Pekerman, el Tata Martino y Alfaro. También es especialista en análisis y scouting.

Ha trabajado en las federaciones de Argentina, Colombia, Paraguay y Ecuador.

Una traba

Pese a que la hoja de vida de todos llama la atención, los federativos entrarán en contacto con ellos para conocer un poco más de cerca sus pretensiones salariales, pues podría ser una traba importante para llegar a Costa Rica.

Otro nombre top, pero ya tiene un puesto soñado

La hoja de vida del holandés la Jordi Cruyff también fue vista en la Federación, pero será el nuevo director deportivo nada más y nada menos que del Ajax de Países Bajos.

Estas fueron las declaraciones de Gustavo Araya este martes en la Federación: