¿Qué se pierde al no clasificar a mundiales menores?

¿Qué se pierde cuando un equipo de jóvenes no puede asistir a la Copa del Mundo de su categoría?

“Los futbolistas menores adquieren mucha experiencia en el máximo torneo internacional de su categoría y enfrentan a posibles rivales de los mundiales mayores. Es una gran pérdida no acceder a esas competencias mundiales y esta generación estará perdida en ese aspecto”, explicó el entrenador César Eduardo Méndez, consultado al respecto.

Hay un proceso que se tiene que llevar con los muchachos, la experiencia en torneos internacionales no se compara con el torneo local y vienen con una madurez siempre es importante. Si se compite en mundiales, la enseñanza es mayor”, dijo el director técnico Mauricio Solís.

“Me parece que con el tiempo que le dieron a Rodríguez hizo más que otros que han venido de afuera. Estoy claro en que no se clasificó, pero los equipos deben junto con la dirigencia hacer un verdadero análisis para llegar a un objetivo más claro en las categorías menores”, señaló el técnico Kenneth Barrantes.

“Considero que desde hace muchos años no se sigue una línea de juego a nivel de menores y, por lo tanto, hay confusión y no hay una escogencia de directores técnicos que sigan un patrón de juego a ese nivel”, expandió Méndez sobre el tema.

“El torneo nuestro, en ligas menores, no es tan bueno en organización, hay que mejorarlo para que sea más exigente”, comentó Solís y añadió que hay una necesidad de foguear a los equipos antes de que tengan que competir en búsqueda de boletos.

“Vamos a apuntar a la formación del jugador. Me ha tocado estar en las dos veredas, equipo de primera y formación de jugadores. Cuando he estado en Primera a los técnicos nos exigen resultados inmediatos, pero el jugador no llega completo, entonces nuestra primera tarea es tratar de que el futbolista llegue de lo más completo posible al equipo absoluto, sea masculino o femenino”, expresó Vivas en su presentación.