¿Qué se juega Vivas en los partidos contra Panamá?

La Selección Nacional se enfrentará a Panamá dos veces. Se juegan el pase al Final Four de la Liga de Naciones de Concacaf, mientras que el técnico Claudio Vivas, tiene pendiente si sigue al frente de la Tricolor.

Son juegos complicados, contra un rival que le tiene la medida los ticos.

“Es un rival sobre el que no hace falta mencionar la regularidad que tiene en su funcionamiento y en su estilo de juego. La verdad es que vienen mejor que nosotros, en cuanto a los resultados”, mencionó Vivas.

Las últimas cinco veces que el combinado patrio se midió con los canaleros, el resultado fue negativo, incluyendo hace un año, cuando en estas mismas instancias, Panamá dejó fuera al equipo que estaba tomando Gustavo Alfaro.

“Nosotros necesitamos competir el día jueves y el día lunes contra Panamá, y necesitamos todos los jugadores a pleno y necesitamos a todos los jugadores que estén en condiciones de poder participar”, añadió el argentino sobre lo que se viene para él y sus pupilos.

Cabe recordar que la Federación Costarricense de Fútbol decidirá sobre la continuidad de Vivas tras estos juegos.

“Hemos sido muy consistentes con el discurso de que le vamos a dar tiempo a estos juegos de Liga de Naciones. Costa Rica llama la atención y los entrenadores quieren estar acá”, dijo el presidente Osael Maroto semanas atrás.

Si bien es cierto desde que Vivas se sentó en el banquillo, tras la salida de Alfaro hacia Ecuador, los resultados lo han acompañado, no es absoluto el respaldo que tienen en el seno del Comité Ejecutivo.

“Son dos partidos en que se juega, hay que decirlo abiertamente, se juega el puesto. Creo que si fracasa, no encontraría el motivo para que él continúe. En lo personal hablo personal, si gana también, igual lo valoraría, porque no son solo esos dos partidos. Hay que ver lo que pasó atrás también. Yo creo que él es un buen profesional, pero creo en lo personal, por lo que he visto en los dos años tiene de estar en la Federación, no me ha convencido su trabajo”, mencionó recientemente Leo Vargas, presidente de Cartaginés.