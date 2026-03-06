¿Qué puede hacer La Sele si se queda sin partidos en fecha FIFA de marzo?
El técnico Fernando Batista podría no tener su debut con la Tricolor en marzo.
Los juegos de la Selección Nacional en marzo ante Jordania e Irán están en el aire. Por lo anterior salta la pregunta: ¿Qué puede hacer La Sele si se queda sin partidos en fecha FIFA de marzo?
Primero: en la Federación buscan opciones para jugar frente a otros rivales y en otro lugar que no sea Amán, Jordania.
Una opción es disputar algún partido en Turquía o bien cancelar esos duelos y explorar otras opciones para entablar uno o dos partidos frente a otros combinados.
También hay otra opción y es la realización de un microciclo para que el nuevo técnico Fernando Batista conozca a los seleccionados.
Con lo anterior salta otra interrogante: ¿Pueden los clubes prestar jugadores a La Sele si no hay partidos programados para la fecha FIFA? La respuesta es sí.
Así lo estipula el Reglamento sobre el Estatuto y la Transferencia de Jugadores (conocido como RSTP, por sus siglas en inglés). Este estatuto es una de las normas centrales de la FIFA que regula las relaciones laborales y las transferencias de futbolistas profesionales entre clubes y federaciones en todo el mundo.
En el artículo 1 del Anexo 1 se desarrolla ampliamente este tema bajo el título: “Liberación de jugadores para equipos representativos de la asociación”.
Así que de esta manera, en el peor panorama posible que es un microciclo de trabajo, los clubes sí están obligados a prestar jugadores y así puedan conocer cómo trabaja Batista y su nuevo cuerpo técnico.