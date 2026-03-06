Los juegos de la Selección Nacional en marzo ante Jordania e Irán están en el aire. Por lo anterior salta la pregunta: ¿Qué puede hacer La Sele si se queda sin partidos en fecha FIFA de marzo?

Primero: en la Federación buscan opciones para jugar frente a otros rivales y en otro lugar que no sea Amán, Jordania.

Una opción es disputar algún partido en Turquía o bien cancelar esos duelos y explorar otras opciones para entablar uno o dos partidos frente a otros combinados.

También hay otra opción y es la realización de un microciclo para que el nuevo técnico Fernando Batista conozca a los seleccionados.

Con lo anterior salta otra interrogante: ¿Pueden los clubes prestar jugadores a La Sele si no hay partidos programados para la fecha FIFA? La respuesta es sí.

Así lo estipula el Reglamento sobre el Estatuto y la Transferencia de Jugadores (conocido como RSTP, por sus siglas en inglés). Este estatuto es una de las normas centrales de la FIFA que regula las relaciones laborales y las transferencias de futbolistas profesionales entre clubes y federaciones en todo el mundo.

En el artículo 1 del Anexo 1 se desarrolla ampliamente este tema bajo el título: “Liberación de jugadores para equipos representativos de la asociación”.



Así que de esta manera, en el peor panorama posible que es un microciclo de trabajo, los clubes sí están obligados a prestar jugadores y así puedan conocer cómo trabaja Batista y su nuevo cuerpo técnico.