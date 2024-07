¿Qué piensan periodistas del silencio de la Federación en la novela de Gustavo Alfaro?

El futuro del técnico Gustavo Alfaro ha llenado de silencio a la Federación Costarricense de Fútbol y provoca zozobra en el aficionado a La Sele.

En Teletica.com le consultamos a periodistas deportivos de 9 medios de comunicación: ¿Cómo califica el silencio de la Federación Costarricense de Fútbol en el caso de Gustavo Alfaro?

Estas fueron sus respuestas:

Yashin Quesada, director Encuentro Deportivo y Yashin Quesada.com.

Yo lo primero que creo que la Federación es víctima de una estrategia de parte de Gustavo Alfaro y su agente, creo que la Federación es víctima de ellos. La información que tengo es que en la Federación ni siquiera tienen claro el tema, lo que están haciendo es tiempo para poder tener todo listo y decirle a la Federación que nos vamos. ¿Dónde está la equivocación? Desde el momento que supieron algo formal, si es que lo supieron, o si es que el agente llamó o les dijo, en ese momento la Federación debió haber dicho lo que estaba pasando.

Recibimos una comunicación de que tiene ofertas y quiere renegociar y ya está, se quitan de encima este silencio que genera una cantidad enorme de especulaciones que no ayudan para nada.

En el manejo de una crisis hay que comunicar, cuando menos, claramente, lo que está pasando, en el caso de que a ellos no les hayan comunicado y decir: "Todo lo que está pasando es una especulación porque nosotros no hemos recibido una comunicación oficial". De una u otra manera, el silencio genera mucha incertidumbre.

Cristian Sandoval, director Teletica Radio

Yo creo que todo esto ha generado tintes de novela y me parece que es innecesario porque hay tres partes involucradas, hay un contrato y hay una cláusula que se está presentando. Yo entiendo la posición de la Federación, que dice que hasta este momento Gustavo Alfaro sigue siendo técnico de la Selección, y entiendo esa posición porque, en efecto, así es.

Ahora, sí me parece que a la Federación le ha faltado un poco más de rigidez, en torno a exigirle al técnico que esté aquí hablando de qué es lo que se está presentando. No puede ser que hoy sea 17 de julio y tenemos más de 10 días de estar hablando de esto y que Gustavo Alfaro esté afuera del país y no esté aquí en Costa Rica expresándole a los federativos lo que está pasando. Esa parte se ha manejado con poca elegancia por parte de Gustavo Alfaro y su representante porque al final si en Paraguay lo dan por un hecho es porque hay algo, pero creo que ha tomado tintes de novela, faltó altura en esta negociación sobre todo entre el representante de Gustavo Alfaro y la Federación Costarricense de Fútbol.

Pablo Guzmán, director Deportes Repretel y 120 Minutos.

Yo creo que el silencio es un error muy muy grande porque el principio de la comunicación debería ser intentar revolver cuando hay crisis y dar tranquilidad en medio de estos momentos, el estar callados y durar tanto tiempo en silencio, lo que hace es alimentar los chismes, rumores y en lugar de generar confianza, desestabiliza aún más es un error gravísimo.

Fabián Borbón, periodista Teletica Deportes



La Federación de Fútbol actúa de la forma correcta, ya que no se puede dar una posición oficial basada en supuestos o rumores.



De confirmarse la llegada de Gustavo Alfaro a Paraguay se deberán atender asuntos legales y en el marco de esto hay algunos datos que no puede revelarse, ya que son de carácter confidencial.



En este caso, para mí el que debería brindar aclaraciones sobre su futuro es el técnico Gustavo Alfaro y su representante.



Sergio Alvarado, La Teja

Yo creo que el silencio no ha sido positivo. Si Osael Maroto, presidente de la Federación, saliera y dijera lo que sucede con don Gustavo Alfaro ya solo se esperaría acontecimientos, pero uno no sabe qué pasa, si le están rogando a Alfaro que se quede, si se va a ir, el silencio ha sido perjudicial y no ha ayudado al clima de incertidumbre que se vive.

Milton Montenegro, La Nación

Creo que ha sido un mal accionar de la Federación, no ha habido claridad ni transparencia, esa claridad no es para los medios, es para los aficionados, se ha armado toda una novela, donde en la federación han optado por el silencio y al parecer todo lo maneja Osael Maroto. Me parece que a estas alturas ya debió haberse pronunciado, decir, Gustavo Alfaro sigue o está negociando con Paraguay y es probable que sea Paraguay, ser claro y transparente con lo que necesita la afición.

Adrián Mendoza, CRHOY.com

Un silencio en medio de una situación de crisis, como bien se puede calificar la inminente salida de Gustavo Alfaro de la Selección Nacional, nunca es bueno.

Muchos de los rumores podrían acabar con una simple declaración, donde se exponga como está la situación y pongan la bola del lado del técnico, quien al final del día es quien se quiere marchar por un tema 100% económico.



Kristian Mora, director Fútbol X Dentro, y Tigo Sports:

A mí me parece normal porque hasta donde tengo entendido ni siquiera ha tenido un contacto directo con Gustavo Alfaro, lo primero es arreglar el asunto internamente y luego dar una positura pública, yo lo entendería.

Everardo Hererra, director Al Pie del Deporte y everardoherrera.com

Lo veo prudente, óvesele al trasfondo de las negociaciones, no se puede precipitar a dar declaraciones, cuando hay contratos de por medio, nos dejamos llevar por lo que hay en el ambiente, de que Paraguay va a contratarlo. Para mí, actúa de la manera correcta, usted en eso no puede vivir de calentones y situaciones emocionales, tiene que ligarse a lo que dice el papel y eso es algo que tenemos que comprender.

A lo interno debe tener todo el cuadro establecido por completo, lo está manejando prácticamente con un plano de solo él. Pero yo lo veo razonable, prudente y lógico, esas negociaciones tienen que llevarse bajo esos principios, no hay que olvidar que Alfaro tiene mucha experiencia con situaciones como estas cuando salió de clubes y Ecuador, aquí se está buscando lo pertinente, una negociación donde ambas partes queden satisfechas.