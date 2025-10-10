¿Qué pasó con Celso Borges luego de una semana en incertidumbre?

Mucho se dijo la última semana sobre Celso Borges, su regreso a la selección y la lesión que le impidió entrenar con el resto del grupo.

Este jueves se acabó la espera y con la alineación en mano, Borges quedó fuera de lista.

El mediocampista no está ni siquiera en la banca del estadio Francisco Morazán.

Será esperar para ver su evolución en los siguientes días para ver si puede ser tomado en cuenta para el juego frente a Nicaragua este lunes a las 8 p. m. en el Estadio Nacional.

A este jueves no existe un parte médico oficial sobre qué lesión con exactitud tiene el jugador. El pasado domingo, la Federación informó que "Celso viene en proceso de recuperación de una lesión muscular sufrida a finales de setiembre, y que ayer (sábado) presentó una leve molestia por lo que se decidió apartarlo de la práctica de manera preventiva".

La alineación: