¿Qué pasará con los fogueos de La Sele en Jordania? Esto dice la Fedefútbol

La Selección Nacional anunció dos fogueos ante las selecciones de Jordania e Irán a disputarse el próximo 27 y 31 de marzo en Amán, Jordania, como parte de la primera fecha FIFA del año.

Sin embargo, ante la escalada de tensión y los llamados de guerra en el Oriente Medio, los partidos ahora podrían verse perjudicados; incluso ya hasta se valora un cambio de sede.

Así lo aseguró la Federación Costarricense de Fútbol, mediante un comunicado de prensa.

“La Federación Costarricense de Fútbol (FCRF) informa que a raíz de la situación en Medio Oriente, y considerando que Jordania limita con Israel, desde las 5 a. m. de este sábado, la secretaría general de la FCRF se ha mantenido en comunicación directa con su contraparte de Jordania para activar todos los protocolos necesarios con el fin de salvaguardar la integridad de la selección nacional, staff y delegados que viajen a los partidos amistosos programados para el 27 y 31 de marzo ante Jordania y la República Islámica de Irán.

“De momento, se valora la posibilidad de solicitar trasladar los partidos a un lugar neutral, y se seguirá monitoreando día a día la situación en contacto directo con la Federación de Jordania, organizadores oficiales de estos partidos amistosos en la fecha FIFA”, mencionó.

Estados Unidos e Israel atacaron este sábado a Irán, con el aparente objetivo de derrocar al régimen, a lo que la república islámica respondió dejando la zona al rojo vivo.

