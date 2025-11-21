¿Qué pasará con Ignacio Hierro? Leonardo Vargas da una pista

Ya se sabe que el técnico Miguel Herrera no continuará al frente de la Selección Nacional, pero salta la pregunta: ¿Qué pasará con Ignacio Hierro?

Hierro tiene el puesto de Director Deportivo de Selecciones Nacionales, puesto en el que se desempeña desde enero 2025.

Leonardo Vargas, federativo del Comité Ejecutivo de la Fedefútbol, reveló que ese tema se tocará hasta la próxima semana.

“No sé analizó, y eso quedó para el próximo miercoles en la reunión”, comentó Vargas tras la reunión de este jueves en el Proyecto Gol.

Luego del fracaso de la Selección Nacional ya se comienzan a tomar las primeras decisiones.