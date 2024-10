¿Qué opinan en Paraguay del trabajo de Gustavo Alfaro en las eliminatorias?

El técnico Gustavo Alfaro llegó a Paraguay a levantar a la Selección que por primera vez en toda la eliminatoria ocupa puestos de clasificación a la Copa del Mundo 2026.

Enrique Sánchez, miembro del Consejo Ejecutivo de la Asociación Paraguaya, conversó con Teletica.com sobre Alfaro, cómo fue el proceso de contratarlo, de dónde nació el interés y si se imaginaría un duelo entre paraguayos y ticos en el siguiente Mundial, ¿Por qué no?... el fútbol tiene de todo.

Los paraguayos son sextos con 13 puntos, a tres unidades de Uruguay que es tercero.

—¿Cómo ha cambiado la Selección de Paraguay en la eliminatoria desde la llegada de Gustavo Alfaro?

Estamos muy contentos nosotros porque si bien es cierto, no se ha ganado nada todavía, evidentemente, hay una mejor posición estando en zona de clasificación y peleando la eliminatoria que no estando dentro de la posición mejor, obviamente que hay una diferencia por supuesto importante.

—¿Cuánto ha variado la realidad de su selección desde que llegó don Gustavo Alfaro?



Realmente la venida del profe fue una influencia muy importante, lo dicen los propios jugadores con testimonios de ellos, vino a fortalecer el trabajo de cada uno de los jugadores de la manera de jugar propia cultural del paraguayo y eso se trasciende en su capacidad como seleccionador para formar un equipo que está trabajando en un proceso relevante que busca la clasificación al Mundial.

—¿Cómo fue todo ese proceso de llevar a don Gustavo Alfaro a la Selección de Paraguay? ¿Dónde comenzó o dónde saltó el nombre de entre ustedes los dirigentes decir... 'Bueno, y si llevamos al profe Alfaro porque lo que está haciendo bien en Costa Rica'?

Es una figura muy respetada, muy conocida, siempre es un candidato, una persona de las características del profesor Alfaro para cualquier selección, surgió la posibilidad y por supuesto.

—¿Ese interés por Gustavo Alfaro nació en Copa América, tras el partido ante Costa Rica, fue en ese momento donde conversaron con él sobre su situación en la Federación Costarricense de Fútbol?



No surge de un partido, sería muy inapropiado decirte que surge de un partido; no, obviamente que la selección paraguaya no estaba atravesando un buen momento. Tuvimos una Copa América realmente muy lejos de las pretensiones y absolutamente insatisfecha la Copa América, por lo que buscaba cada uno de los paraguayos y obviamente que eso hace responsable un cambio de timón, un golpe timón, y bueno, salimos por supuesto a buscar un seleccionador.



Queríamos volver a nuestras raíces, a lo que nosotros sabemos hacer. Queríamos un técnico con experiencia, no solamente en eliminatorias, sino que hubiera dirigido un Mundial y bueno... entre varios salió el nombre del profe y fuimos por ese camino, se resolvió eso y había una realidad para nosotros de la cual estamos realmente muy convencidos y satisfechos.

 —El tema de la negociación con Gustavo Alfaro fue casi todo un mes que se estuvo en ese estira y encoge, pero... ¿Cómo fue esa negociación con él porque él tenía contrato en Costa Rica? ¿Ustedes se conversaron con alguien de la Federación en Costa Rica?



Yo en esa parte no tengo ningún tipo de posibilidad de responder porque no voy a entrar a hablar sobre una cuestión que no de la cual no conozco y la cual creo que no corresponde, verdad, esa situación creo que voy a tener que pasar tu pregunta porque es inapropiado que yo hable de eso. En dado caso hay que preguntarle a los protagonistas de una situación en la cual, yo no fui parte

—¿Qué han hecho diferente para revertir el camino en las eliminatorias?

Nosotros tuvimos un fuerte cambio de timón, Paraguay no ha ganado nada, pero sí, la posibilidad de ir mejorando posiciones sumando puntos. Tuvimos dos combos que pasaron muy difíciles de los cuales pudimos sumar. En todos los combos hemos sumado y eso implica que hayamos hecho 8 puntos de 12. Para nuestras pretensiones y para lo que significa ir sumando para clasificar a un Mundial, evidentemente y matemáticamente, son logros importantes.

Vuelvo a recalcar que nos posiciona de mejor manera a la anterior, pero que obviamente todavía falta muchísimo, como bien sabe usted, todavía lo difícil está por venirse en el último combo este año. El año que viene son seis finales en la que nos jugamos todos los equipos sudamericanos para ir posicionándonos en zona de clasificación y lograr el objetivo tan deseado por todos que obviamente es estar en el de vuelta en un Mundial Paraguay necesita un Mundial, hace rato que estaba buscando y se nos ha negado en ocasiones obviamente Paraguay quiere ver a su selección en un Mundial y eso es lo que estamos trabajando y en eso estamos metiendo todo el esfuerzo posible en forma conjunta, coordinada y sobre todo de manera unida.

—¿Se imaginan un escenario en el que se enfrenten Costa Rica y Paraguay en un Mundial con el profe Gustavo Alfaro en el banquillo, en esos escenarios locos que tiene el fútbol?



Todo puede ocurrir, Costa Rica es una selección que asombró a toda la región con un crecimiento importante en fútbol de manera progresiva y exponencialmente importante.

Es una selección que no solamente no se ganó justamente en un partido en cancha y es una selección que le empató a Brasil, y que hizo una presentación para mí, de muy pero muy buena calidad en la Copa América y claro, que esperamos que Costa Rica siga transitando ese camino y se convierta en una feroz selección como de hecho es hoy una selección temida por cualquier selección y que se vaya consolidando en ese camino, claro.

—¿Le gustaría entonces un duelo así en un Mundial ticos y paraguayos de nuevo?

La verdad que en el fútbol puede ocurrir de todo. No querría enfrentarme porque los ticos y los paraguayos nos queremos mucho. Entonces, si pudiera elegir en este universo la intención de que usted me habla, elegiría probablemente de no hacerlo.