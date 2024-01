¿Qué opina Osael Maroto del regreso tardío al país del técnico de La Sele?

29 de enero de 2024, 9:28 AM

Salidas del país de Gustavo Alfaro: Lo que es normal es que llegamos a las fiestas navideñas, teníamos un parón en la Federación. Lo que es normal es que la gente pueda tener imprevistos, lo que estuvo afuera fueron 12 días. Seguimos patinando de cosas que no debemos detenernos. El cuerpo técnico seguía en contacto todos los días con el profesor Alfaro. Todos podemos tener un imprevisto.

Reconciliación de Federación, técnico, selección y aficionados: El tema de que el aficionado esté cerca de las selecciones es muy importante, el costarricense es muy futbolero, el hincha quiere creer, más allá si está o no, el técnico está para el diseño, estudio y análisis y resultados. Se desvía el tema, tenemos que hablar aquí de otra cosa, no si el técnico está o no en el país.