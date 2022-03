¿Qué ocupa Costa Rica para clasificar a Catar 2022?

La victoria de Costa Rica contra Canadá abre un abanico de posibilidades para clasificar al mundial de Catar 2022.

Desde una clasificación directa, el repechaje o hasta la eliminación. Estos son los tres panoramas que tiene la Tricolor.

Primero hay que comenzar con el resto de selecciones.

Canadá está a un paso de clasificar en la próxima jornada, ya que Costa Rica (cuarto puesto) puede llegar a un máximo de 25 puntos, mismos que los canadienses.

Eso hace que los norteamericanos todavía no puedan sellar su boleto, aunque es prácticamente un hecho a falta de dos juegos para el final de la eliminatoria.

México y Estados Unidos podrían confirmar su clasificación este domingo, si ganan contra Honduras y Panamá, respectivamente, si no deberán esperar la última jornada o una combinación de resultados.

Si los estadounidenses vencen a los canaleros y Costa Rica triunfa en El Salvador, la Tricolor estaría confirmando su espacio para disputar el repechaje. Eso, a su vez, descartaría que La Sele pueda ir directamente al Mundial.

#LaSeleEnTeletica | Tras la jornada 12, así está la tabla de posiciones, con Costa Rica en el cuarto lugar metido en zona de repechaje.



Más información en https://t.co/BRaf8Hpa8e pic.twitter.com/0ZndCNTYHL — Teletica Radio (@TeleticaRadio) March 25, 2022





En caso de que La Sele no gane en tierras cuscatlecas, deberá esperar a la última fecha contra Estados Unidos para confirmar su espacio en la repesca y esperar que Panamá no sume.

El único panorama en el que La Sele podría clasificar directo al Mundial, es si Estados Unidos y Panamá empatan o que los canaleros derroten a los norteamericanos. Este resultado dejaría la mesa servida para que Costa Rica y Estados Unidos se jueguen la vida en el Estadio Nacional por un boleto. Eso sí, esto se podría dar, siempre y cuando la Tricolor sume tres puntos en el Cuscatlán.

Si Panamá gana y Costa Rica deja unidades en El Salvador, una vez más en la eliminatoria, estaríamos por debajo de los panameños y dependeríamos de una combinación de resultados para seguir con vida.



Lo cierto es que Costa Rica depende de sí mismo para amarrar el repechaje contra el rival de Oceanía. Mientras que para clasificar directo, deberá esperar una combinación de resultados y sumar todos los puntos posibles.

Existen múltiples posibilidades y panoramas para el equipo de Luis Fernando Suárez, sin embargo, nos basamos en los resultados probables en esta fecha FIFA, ya que, matemáticamente, hasta México podría quedar fuera de Catar 2022.

A continuación las dos fechas que le restan a la eliminatoria:

Jornada 13 (27 de Marzo):

Canadá vs. Jamaica (2:05 p.m.)

El Salvador vs. Costa Rica (5:05 p.m.)

Estados Unidos vs. Panamá (5:00 p.m.)

Honduras vs. México (5:05 p.m.)

Jornada 14 (30 de Marzo):

Panamá vs. Canadá (7:05 p.m.)

Costa Rica vs. Estados Unidos (7:05 p.m.)

México vs. El Salvador (7:05 p.m.)

Jamaica vs. Honduras (7:05 p.m.)