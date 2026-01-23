¿Qué dice la Federación tras renuncia de Juan Carlos Rojas?

La Federación Costarricense de Fútbol se pronunció sobre la renuncia de Juan Carlos Rojas del Comité Ejecutivo de la Fedefútbol.

"La FCRF informa que recibió este viernes la renuncia del señor Juan Carlos Rojas al puesto de miembro del Comité Ejecutivo", comunicó la Federación en un comunicado de prensa. Y el texto agrega: "En los próximos días se estarán informando los pasos a seguir para la sustitución del puesto de Director 1".

"Ha sido un gran honor".



Rojas publicó un mensaje en su cuenta de X en el que comunicó la noticia.

“Hoy he tomado la decisión de dar un paso al lado del Comité Ejecutivo de la Fedefútbol. Ha sido un gran honor y una experiencia de vida invaluable representar al Saprissa y aportar al fútbol nacional desde ese espacio”, detalló Rojas.



Además, recomendó que su puesto sea ocupado por el actual jerarca morado, Roberto Artavia Loría.



“En mi opinión, aunque sé que es potestad de la asamblea, lo ideal es que mi sustituto sea el actual presidente del Saprissa, para asegurar una representación clara del club en esa mesa”, agregó.



De esta manera Rojas se aparta del fútbol costarricense, luego de dejar el puesto como presidente de la S y su puesto en la Federación.