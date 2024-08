¿Qué atractivo tiene La Sele para un técnico ‘Top’? Osael Maroto responde

El presidente de la Federación Costarricense de Fútbol, Osael Maroto, respondió qué tiene La Sele como atractivo para contratar a un nuevo seleccionador ‘top’ tras la salida de Gustavo Alfaro.

Ante consulta de Teletica.com, Maroto afirmó que el peso económico es la principal traba para competir en el mercado futbolístico.

“Es difícil competir en un mercado como este, las cifras que se mueven hoy en día en el fútbol internacional. Tenemos que seguir fortaleciendo a la Federación en sus finanzas, para no tener la soga tan apretada, como la tenemos en este momento. El talento vale y cuesta, pero no podemos creer que no lo podemos comprar”, comentó Maroto.