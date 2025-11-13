¿Qué aspectos debe cuidar La Sele ante Haití este jueves?



Está más que claro que esta noche la Selección Nacional debe triunfar ante Haití para, en la última fecha, optar por una posibilidad de clasificar de manera directa al Mundial 2026.

Los ticos ya enfrentaron a Haití en San José, y aquel 3-3 complicó el camino a la Copa del Mundo y llenó de dudas el proceso de Miguel Herrera.

Francisco Calvo

“Lo bueno de esto es que dependemos de nosotros mismos. La clasificación está en nuestras manos, pero tenemos que ir paso a paso. La primera final que tenemos es la de Haití. Primero Dios, ganar ese partido y después que el otro resultado pueda influir un poco. Nosotros tenemos que ocuparnos y preocuparnos por lo que vamos a hacer en Haití el jueves.”

Haxzel Quirós

“Debemos ser inteligentes y tener paciencia, saber que nos va a quedar alguna y tenemos que anotar. También tenemos que ir a buscar el partido, porque estamos obligados. Tenemos que ir a ganar a Haití, porque si queremos cerrar contra Honduras aquí, primero debemos ganar allá.”

Josimar Alcócer

“Sabemos que es un rival bastante rápido, con jugadores veloces en ataque. Tenemos que aprovechar las oportunidades que tengamos. Será un partido difícil en una cancha sintética complicada.”