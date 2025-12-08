¿Puesto de Ignacio Hierro bajo votación? Este miércoles habrá nueva reunión

Luego del fracaso de no ir a la Copa del Mundo, el puesto del mexicano Ignacio Hierro permanece bajo análisis.

Teletica.com confirmó que este miércoles, los miembros del Comité Ejecutivo de la Federación volverán a conversar sobre Hierro, aunque aún se desconoce si habrá una votación al respecto entre los federativos.

Gustavo Araya, secretario general de la Federación Costarricense de Fútbol, había informado el pasado 16 de noviembre que, incluso, Hierro debía preparar un informe.

Este miércoles, Hierro podría presentarlo a los miembros del Comité.

"Oportunamente, se estará llevando a Hierro para que presente un informe y en ese momento entrará en análisis su puesto", había manifestado Araya.

Tras lo ocurrido con la Selección Nacional, únicamente, el técnico Miguel “El Piojo” Herrera ha salido de la Federación.