¿Puede La Selección Nacional terminar en el último puesto del grupo C?

La última fecha de la eliminatoria mundialista de Concacaf para el Mundial 2026 será muy recordada en el país. Esto porque la Selección Nacional podría lograr una clasificación milagrosa o quedarse en el último lugar del grupo C.

Así de fluctuante puede ser la noche de este martes, cuando la Tricolor se mida en casa con el combinado de Honduras.

En este momento, el grupo C de la competencia tiene a los catrachos en el primer lugar con 8 puntos, los mismos que Haití y dos más que Costa Rica. Nicaragua cierra la tabla con 4 unidades.

Esto significa que, si La Sele quiere el primer lugar, debe imponerse en el Estadio Nacional ante La H, mientras que Nicaragua debe puntuar en su visita a Curazao para enfrentarse a Haití.

Pero, si la Tricolor cae y los pinoleros se dejan los tres puntos, Nicaragua abandonará el sótano y enviará allí a Costa Rica.

Los malos resultados han dejado al equipo de todos en esta poco envidiable situación, sin margen de error y dependiendo de los rivales.