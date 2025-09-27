La Sele
Pronto se conocerán los llamados al microciclo de La Sele
La Unafut decidió suspender la fecha 12 para que la Tricolor trabaje previo al juego contra Honduras.
Este lunes se dará a conocer la lista de jugadores que participarán en el microciclo de la Selección Nacional. En este grupo estarán futbolistas del campeonato local.
Recordemos que la Unafut aceptó suspender la fecha 12 para darle tiempo de trabajo a Miguel Herrera.
El combinado patrio, que jugará en la casa de Honduras el jueves 9 de octubre, tendrá un partido clave de la fase final de la eliminatoria de Concacaf rumbo al Mundial 2026.
El equipo tico empató ante Nicaragua y Haití en la primera fecha de esta ronda, complicando sus posibilidades de obtener el pase directo a la Copa del Mundo.