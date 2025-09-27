Pronto se conocerán los llamados al microciclo de La Sele

Este lunes se dará a conocer la lista de jugadores que participarán en el microciclo de la Selección Nacional . En este grupo estarán futbolistas del campeonato local .

Recordemos que la Unafut aceptó suspender la fecha 12 para darle tiempo de trabajo a Miguel Herrera .

El combinado patrio, que jugará en la casa de Honduras el jueves 9 de octubre, tendrá un partido clave de la fase final de la eliminatoria de Concacaf rumbo al Mundial 2026.

El equipo tico empató ante Nicaragua y Haití en la primera fecha de esta ronda, complicando sus posibilidades de obtener el pase directo a la Copa del Mundo.