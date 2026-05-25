Problemas de salud alejan a Jorkaeff Azofeifa de La Sele

Este lunes, la Federación Costarricense de Fútbol anunció que el defensor Jorkaeff Azofeifa se perderá la convocatoria de la Selección Nacional de cara a los partidos ante Colombia e Inglaterra.

“Azofeifa no se podrá incorporar a la Selección Nacional en la concentración de esta semana por temas de salud”, detallaron desde el ente.

En su lugar, el técnico Fernando Batista llamó a Farbod Samadián.

Este lunes, a las 6 p. m., inicia la concentración y estos son los legionarios que ya se encuentran en el país: Jeyland Mitchell, Joseth Peraza, Josimar Alcócer, Carlos Mora, Warren Madrigal y Álvaro Zamora.

Manfred Ugalde, luego de ganar el trofeo de la liga rusa con el Spartak, se unirá a sus compañeros el miércoles. Patrick Sequeira y Orlando Galo lo harán una vez finalicen sus temporadas.