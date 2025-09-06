Primera mitad: La Sele y Nicaragua no se han hecho daño

La Selección Nacional y su similar de Nicaragua igualan 0-0 al finalizar la primera mitad.

Costa Rica ha llevado más opciones de gol gracias a la velocidad de Alonso Martínez y una rápida opción de Carlos Mora.

Pero también Manfred Ugalde y Josimar Alcocer han tenido una destacada labor de acompañamiento en ataque.

Sin embargo, los nicaragüenses no se han quedado atrás y gracias al bonito ambiente de su afición en las gradas han podido llevar susto al arco defendido por Keylor Navas, sobre todo en un cobro de tiro libre obra de Junior Arteaga que más de uno vio adentro.

Puede disfrutar la transmisión del segundo tiempo en vivo por Teletica Radio en el siguiente enlace: https://www.teleticaradio.com/.