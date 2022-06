Primer aficionado tico en arribar al estadio: "No pude ni dormir"

Por José Fernando Araya | 14 de junio de 2022, 8:28 AM

Madrugó y asegura que él no fue a Qatar a dormir, por eso no le importó llegar con cuatro horas de anticipación para el partido de repechaje entre Costa Rica y Nueva Zelanda.

Johnny Serrano, vecino de La Francia de Siquirres, fue el primer aficionado costarricense en aparecer en las afueras del estadio Ahmed Bin Ali y nuestro simpático Morgan aprovechó para entrevistarlo.

“Contentísimo, feliz de poder estar acá. No pude ni dormir. A los que nos gusta esto, se sabe que hoy es un día donde uno lo vive al máximo”, indicó.

Serrano explicó que no le importó madrugar, pues no quiso perderse de la fiesta de la Tricolor y espera poder seguir con la celebración una vez concluido el juego y así poder celebrar el boleto mundialista.

“Me vine solo a este viaje y bueno, no me importó madrugar, uno no viene a dormir aquí y no me importa esperar cuatro horas para ver a La Sele”, añadió.

Costa Rica enfrentará a Nueva Zelanda este martes a partir de las 12 m. d.

