Presidente de la Fedefútbol desmiente reuniones con candidatos a La Sele en visita a México

Maroto también dio a entender que de momento no corren para tomar esta decisión e incluso podrían alargarla hasta el 2024 , tal y como lo adelantó Teletica.com .

“A todos nos urge, pero tomar decisiones a la carrera no es lo mejor, como posibilidad existe (esperar hasta enero), pero no vamos a correr para tomar una decisión que no sea la mejor”, explicó.