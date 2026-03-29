Preparador físico de La Sele da detalles lo que trabaja en gira en Turquía

La Selección Nacional jugará este martes a las 7 a. m. ante Irán en Turquía. Este será el segundo juego en la nueva era de Fernando Batista.

Matías Fernández, preparador físico de la Tricolor, brindó detalles de lo que se trabaja en la gira por Turquía.

"Después del partido ante Jordania, lo que realizamos fue los 11 jugadores que disputaron la mayor cantidad de minutos se quedaron en el hotel con el departamento médico, realizando todo tipo de ejercicios de recuperación, crioterapia, baño de frío-calor, ejercicio de movilidad, todo lo que consideramos nosotros que sirve para ejercicios de recuperación. "El resto de los jugadores que no disputaron minutos o que disputaron la menor cantidad de minutos fue con nosotros al estadio a realizar todo lo que estaba planificado", comentó.

Fernández especificó a qué detalles o trabajos le da prioridad con tan pocos días de trabajo.

"Desde la preparación física particularmente me gusta darle mucha importancia a lo que son movilidad, hay muchos acortamientos en la cadena posterior. Son todos ejercicios o aspectos que pueden ayudar al jugador a mantenerlo lejos del riesgo de la lesión. Después la lesión puede existir", añadió.

Por último, Fernández destacó que "intentamos darle mucha más importancia a la recuperación".

"Creemos que los partidos hoy están uno atrás del otro. La parte física se suele tocar bastante poco. Intentamos que los jugadores estén, sobre todo para el cuerpo técnico, de la mejor manera posible", concluyó.

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