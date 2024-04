Premio de Copa América será un gran alivio económico para la Fedefútbol

“Lo estamos esperando, pero todavía no nos han confirmado. Pero como no se presupuesta lo que no se tiene, no lo teníamos presupuestados entonces es un dinero que claramente nos va ayudar para poder hacerle frente a todos los compromisos financieros que tiene la Federación pero vamos a esperar cuándo nos hagan el giro, así que estamos tranquilos con eso”, expresó Maroto.